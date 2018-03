Konflikte : Puigdemont: Entscheidung über Auslieferung wohl nicht diese Woche

von dpa

26. März 2018, 13:14 Uhr

Über eine Auslieferung des in Deutschland festgenommenen ehemaligen katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont wird wohl nicht mehr diese Woche entschieden. Das sei eher unwahrscheinlich, hieß es bei der Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig auch mit Blick auf die Osterfeiertage. Puigdemont war gestern auf einer Autobahnraststätte in Schleswig-Holstein gestoppt und festgenommen worden. Anschließend wurde er in die JVA Neumünster gebracht. Grundlage ist ein europäischer Haftbefehl. In Spanien wird ihm unter anderem Rebellion vorgeworfen.