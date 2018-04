Prozesse : Prozess von Pornostar gegen Trump-Anwalt ausgesetzt

von dpa

28. April 2018, 12:48 Uhr

In der Affäre um Pornostar Stormy Daniels ist der Prozess gegen den Anwalt von US-Präsident Donald Trump vorerst auf Eis gelegt worden. Ein Bundesgericht in Kalifornien stoppte die Gerichtsverhandlung gegen Michael Cohen zunächst für 90 Tage, wie US-Medien berichteten. Als Begründung nannte Richter James Otero die parallel laufenden strafrechtlichen Ermittlungen gegen Trump-Anwalt Cohen. Die «einzigartigen Umstände» des Falles rechtfertigten eine Unterbrechung. «Es handelt sich um Ermittlungen gegen den persönlichen Anwalt eines amtierenden Präsidenten», so der Richter.