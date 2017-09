Regierung : Proteste gegen Trumps Stopp von «Dreamer»-Programm

In vielen US-Städten sind Menschen auf die Straße gegangen, um gegen das von Präsident Donald Trumps beschlossene Ende eines Programms zum Schutz von jungen Immigranten zu demonstrieren. In Washington versammelten sich Hunderte Demonstranten vor dem Weißen Haus, noch bevor Justizminister Jeff Sessions die Entscheidung verkündete. In New York wurden laut Polizei 34 Menschen bei Sitz-Protesten in der Nähe des Trump Tower festgenommen. Ein von der Obama-Regierung erlassenes Dekret schützt Kinder von illegalen Einwanderern, die sogenannten «Dreamers», vor der Abschiebung.

erstellt am 06.Sep.2017 | 07:03 Uhr