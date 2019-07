Klima : Protest vernetzen: Fridays-for-Future-Kongress startet

von dpa

31. Juli 2019, 01:47 Uhr

Bei einem fünftägigen Treffen in Dortmund wollen sich Aktivisten der Klimabewegung Fridays for Future austauschen und den künftigen Kurs beraten. Rund 1400 Teilnehmer reisen zu dem Sommerkongress. Das Treffen der Schüler und Studenten ist das größte dieser Art in der Geschichte der noch jungen Bewegung. Ziel ist eine bessere Vernetzung, ein gegenseitiges Kennenlernen und ein Austausch über Themen. Für den Freitag ist eine Demonstration angekündigt.