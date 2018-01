Raumfahrt : Problem bei Ariane-5-Start: Kein Kontakt zu Satelliten

von dpa

26. Januar 2018, 02:10 Uhr

Beim Start einer europäischen Ariane-5-Rakete mit zwei Telekommunikationssatelliten hat es ein Problem gegeben. Wenige Sekunden nach Zündung der Oberstufe der Trägerrakete sei der Kontakt verloren worden, sagte der Chef des Betreibers Arianespace, Stéphane Israël. Die Rakete war in der Nacht zum Freitag deutscher Zeit vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana in Südamerika gestartet und sollte die zwei Satelliten im Orbit aussetzen, die Mission sollte 35 Minuten dauern. Israël sagte, Arianespace habe derzeit keinen Kontakt mit den Satelliten.