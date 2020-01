Leute : Prince Damien gewinnt Dschungelcamp

von dpa

26. Januar 2020, 00:58 Uhr

Der «Deutschland sucht den Superstar»-Sieger Prince Damien hat auch das RTL-Dschungelcamp gewonnen. Der 29-Jährige bekam am frühen Morgen die meisten Zuschauerstimmen im Finale der Show «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!». Er kündigte an, 20 000 Euro von seinen 100 000 Euro Preisgeld für die Betroffenen der australischen Buschbrände zu spenden. «Ich möchte Australien was zurückgeben, ich weiß ja, wie die Situation hier ist», sagte er unter Tränen, als er auf dem Dschungelthron Platz genommen hatte. Ex-Boxer Sven Ottke landete auf Platz zwei vor Auswanderer-Witwe Danni Büchner.