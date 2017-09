Parteien : Pretzell schließt nach AfD-Austritt Neugründung nicht aus

von dpa

erstellt am 27.Sep.2017 | 08:27 Uhr

Der AfD-Partei- und Fraktionschef in NRW, Marcus Pretzell, hat nach seinem angekündigten Austritt die Gründung einer neuen Partei angedeutet, ohne sich eindeutig darauf festzulegen. Er sagte wörtlich im ZDF: «Lassen Sie sich mal überraschen, was wir so vorhaben». Pretzell und seine Ehefrau, die Noch-Parteivorsitzende Frauke Petry, hatten gestern angekündigt, ihre Ämter niederzulegen und aus der AfD auszutreten. Petry hatte das mit der «Radikalisierung» der Partei begründet.