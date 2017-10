Parteien : Potenzielle Jamaika-Partner beraten in zweiter Runde Finanzen

von dpa

erstellt am 20.Okt.2017 | 23:55 Uhr

In konstruktiver Atmosphäre, aber erwartungsgemäß ohne nennenswerte Fortschritte ist die erste Sondierungsrunde von CDU, CSU, FDP und Grünen zu Ende gegangen. Es gebe nichts Neues, sagte FDP-Chef Christian Lindner in Berlin. Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner sagte «Es war heute eine politische Generaldebatte. Mit Blitzen, mit einigen Geistesblitzen, mit ein paar dunklen Wolken, aber der Donner ist ausgeblieben.» In der nächsten Woche sollen nun die Schwerpunktthemen Haushalt, Steuern, Finanzen und Europa angegangen werden, wie CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sagte.