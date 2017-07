Auch ohne Weltfußballer Cristiano Ronaldo hat sich Portugal den dritten Platz beim Confed Cup gesichert. Der Europameister gewann in Moskau nach Verlängerung 2:1 gegen Mexiko. Ronaldo war nach dem Halbfinale vorzeitig abgereist und zu seinen neugeborenen Zwillingen geflogen. Im Finale stehen sich am Abend in St. Petersburg das deutsche Team und Chile gegenüber.

von dpa

erstellt am 02.Jul.2017 | 16:33 Uhr