Wahlen : Populist Babis bei tschechischer Parlamentswahl vor Sieg

erstellt am 21.Okt.2017 | 18:02 Uhr

Bei der tschechischen Parlamentswahl deutet sich ein klarer Sieg des populistischen Milliardärs Andrej Babis an. Der Gründer der Protestbewegung ANO («Ja») kam nach Auszählung von mehr als drei Vierteln der Wahlbezirke auf eine Zustimmung von 30,1 Prozent. Das teilte die Statistikbehörde CSU in Prag mit. Die Auszählung läuft voraussichtlich noch bis in die Abendstunden. Vor vier Jahren war die ANO-Partei mit 18,7 Prozent nur zweitstärkste Kraft geworden.