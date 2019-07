Polizei : Polizisten erschossen im vergangenen Jahr elf Menschen

von dpa

24. Juli 2019, 08:46 Uhr

Polizisten in Deutschland haben im vergangenen Jahr elf Menschen erschossen. Weitere 34 Menschen wurden verletzt, teilte die Deutsche Hochschule der Polizei in Münster mit. Der Statistik zufolge schossen Polizisten im Jahr 2018 seltener auf Menschen als im Jahr davor - nämlich 56 Mal und somit rechnerisch alle sechseinhalb Tage. Für 2017 wurden noch 75 Fälle von «Schusswaffengebrauch gegen Personen» gezählt. Zum Vergleich: die Polizei in den USA hat 2018 nach Zahlen der «Washington Post» 992 Menschen erschossen. Gemessen an der Einwohnerzahl sind das 20 Mal so viele wie in Deutschland.