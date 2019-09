Kriminalität : Polizist stirbt durch Schuss eines Kollegen: Urteil

von dpa

02. September 2019, 02:57 Uhr

Im Prozess um den Tod eines 23-jährigen Polizeibeamten bei einem Schießtraining will das Landgericht Bonn heute ein Urteil sprechen. Der Staatsanwalt hatte in der vergangenen Woche für den Todesschützen - ebenfalls einen Polizisten - drei Jahre Haft wegen fahrlässiger Tötung beantragt. Der Verteidiger forderte ein mildes Urteil, das noch im Bewährungsbereich liegt. Der Angeklagte hatte im November 2018 den Kollegen von hinten mit der Dienstwaffe in den Nacken geschossen. Zwei Wochen später starb der Kollege. Der Angeklagte sprach von einem Unfall.