Polizei : Polizist schießt Kollegen in den Hals

von dpa

27. November 2018, 14:59 Uhr

Einem jungen Polizisten in Bonn ist möglicherweise von einem Kollegen während einer Übung in den Hals geschossen worden - er wurde schwer verletzt. Was sich genau ereignet habe, wisse man noch nicht, sagte eine Polizeisprecherin. Man gehe von einem Fehlverhalten des 22 Jahre alten Kollegen aus. Fest stehe, dass die beiden Polizisten auf dem Weg zu einem Schießstand gewesen seien. Dabei hätten sie sowohl ihre Dienstwaffen bei sich gehabt als auch baugleiche Attrappen für die Übung. Ob der 22-Jährige eine echte Pistole für eine unechte gehalten habe, könne man noch nicht sagen.