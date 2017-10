Terrorismus : Polizist bei Bombenanschlag in Bahrain getötet

von dpa

erstellt am 28.Okt.2017 | 00:04 Uhr

Bei einem Anschlag auf einen Polizeibus in Bahrain ist ein Polizist getötet worden. Acht weitere wurden bei dem Attentat in der Nähe der Hauptstadt Manama verletzt, teilt das Innenministerium des Golfstaats mit. Das Ministerium spricht von einem Terrorakt. Bei dem Anschlag sei eine selbstgebaute Bombe verwendet und mit einer Fernbedienung gezündet worden. Die Gewalt in dem kleinen Königtum nimmt seit 2011 beständig zu. Bei Massenprotesten hatten Einwohner des mehrheitlich schiitisch bevölkerten Landes damals Reformen von der sunnitischen Herrscherfamilie gefordert.