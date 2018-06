Kriminalität : Polizeieinsatz an Berliner Schule nach Drohanruf

von dpa

29. Juni 2018, 12:00 Uhr

Auf eine Bombendrohung an einer Berliner Schule im Stadtteil Wittenau hat die Polizei am Freitagvormittag mit einem Großeinsatz reagiert. Die Beamten riegelten das Gebäude in einem Umkreis von 300 Metern ab, wie die Polizei bei Twitter mitteilte. Beamte durchsuchten mit Sprengstoffspürhunden das Gebäude. 150 Polizisten waren im Einsatz. Anwohner in der Nähe der Schule wurden dazu aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen. Eine Kita in der Nähe des Schulgebäudes war geräumt worden.