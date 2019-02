Kriminalität : Polizei weckt betrunkenen Autoknacker am Tatort

von dpa

08. Februar 2019, 04:50 Uhr

Ein völlig betrunkener Autoknacker ist in Eschweiler nahe Aachen in einem aufgebrochenen Wagen eingeschlafen. Wie die Polizei mitteilte, entdeckte eine Frau gestern Abend den schlafenden Mann in ihrem geparkten Fahrzeug, dessen Seitenscheibe eingeschlagen war. Nur mit Mühe konnten die Polizisten den 48-Jährigen wecken. Dabei fanden sie in seiner Hosentasche einen Nothammer. Auch an fünf anderen Autos, die in der Nähe standen, waren die Seitenscheiben zerstört. Der Betrunkene bepöbelte die Polizisten und leistete erheblichen Widerstand.