G20 : Polizei setzt Wasserwerfer gegen G20-Kritiker ein

Nach den abendlichen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und G20-Kritikern in Hamburg hat sich die Lage in den Nachtstunden wieder beruhigt. Die Beamten waren am Abend fast im Zehn-Minuten-Takt ausgerückt und hatten Wasserwerfer eingesetzt. Vor allem im Stadtteil St. Pauli gerieten Demonstranten und Polizei aneinander. Hunderte Menschen waren einem Protestaufruf gefolgt, um auf den Straßen mit Musik und Getränken gegen den G20-Gipfel zu demonstrieren. Auch heute wollen G20-Kritiker protestieren. Im Mittelpunkt steht ein Alternativgipfel in der Kulturfabrik Kampnagel.

von dpa

erstellt am 05.Jul.2017 | 06:18 Uhr