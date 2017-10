Notfälle : Polizei: Schießerei in New York - ein Mensch in Gewahrsam

von dpa

erstellt am 31.Okt.2017 | 20:59 Uhr

In New York hat es eine Schießerei gegeben. Der Vorfall habe sich im Südwesten Manhattans ereignet, teilte die New Yorker Polizei mit. Ein Mensch sei in Gewahrsam genommen worden, es werde nach niemand anderem mehr gefahndet. Der Bürgermeister sei informiert worden und auf dem Weg zum Ort des Vorfalls, teilte das New Yorker Rathaus mit. Was genau passiert war und ob Menschen dabei verletzt wurden, ist noch unklar.