Fußball : Polizei-Gewerkschaften: Bundesliga-Absage möglich

von dpa

21. September 2018, 21:56 Uhr

Führende Vertreter der Polizeigewerkschaften sehen angesichts mehrerer Großeinsätze in Nordrhein-Westfalen in der kommenden Woche große Probleme auf die Sicherheitskräfte zukommen. Sie schließen eine Absage von Spielen der Fußball-Bundesliga nicht aus. Sie müssten trotz Hambacher Forst und Erdogan-Besuch noch Reservekräfte zur Verfügung haben, falls es zu einem unvorhersehbaren dramatischen Ereignis kommen sollte. Notfalls müssten Fußballspiele abgesagt werden, hieß es von der Gewerkschaft der Polizei in Nordrhein-Westfalen beim Internetportal Sport1.