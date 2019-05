Notfälle : Polizei fahndet nahe Grundschule nach Mann mit Messer

von dpa

29. Mai 2019, 12:27 Uhr

Mit einem Großaufgebot hat die Polizei im sauerländischen Winterberg nach einem Maskierten mit einem Messer gesucht. So ein Mann war an der hiesigen Grundschule gesehen worden. Er habe am Morgen auf dem Schulparkplatz eine Mitarbeiterin angesprochen. «Er legte seinen Arm auf ihre Schultern, hielt ein Messer in der Hand und sagte sinngemäß: "Mal sehen, was heute passiert!"», schrieb die Polizei bei Twitter. Die Frau sei in die Schule geflüchtet. Die Kinder seien in der Schule und in Sicherheit, teilte die Behörde mit.