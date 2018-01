Konflikte : Polizei erwartet Zehntausende zu Kurden-Demon in Köln

von dpa

27. Januar 2018, 03:32 Uhr

Aus Protest gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien wollen heute Kurden aus ganz Deutschland in Köln auf die Straße gehen. Die Polizei erwartet rund 20 000 Demonstranten, darunter mehrere hundert gewaltbereite. Man gehe von einem «erheblichen Konfliktpotenzial» aus, erklärten die Sicherheitsbehörden. Bei der Kundgebung werden mehr als 2000 Polizisten eingesetzt. Die türkische Armee war am Sonntag in Nordsyrien einmarschiert, um dort die kurdische Miliz YPG zu bekämpfen, die von der Türkei als Terrororganisation betrachtet wird.