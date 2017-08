Kriminalität : Polizei beendet Gruppen-Schlägerei in Göttinger Innenstadt

Bei einer Schlägerei in der Göttinger Innenstadt haben laut Polizei Syrer und Libanesen aufeinander eingeprügelt. Insgesamt waren 200 Menschen zusammengekommen, aber nicht alle waren aktiv an der Auseinandersetzung am Abend beteiligt, wie ein Polizeisprecher sagte. Ernsthaft verletzt wurde niemand. Die Polizei rückte mit 25 Einsatzkräften an. Nach rund drei Stunden war der Einsatz beendet. Ob es einen speziellen Grund für das Aufeinandertreffen gab, war unklar. Einer der Beteiligten seit festgenommen, aber kurz darauf wieder entlassen worden.

von dpa

erstellt am 14.Aug.2017 | 08:55 Uhr