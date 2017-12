Buntes : Pizzabäcker verteilt gratis 200 Pizzen an Obdachlose

von dpa

erstellt am 25.Dez.2017 | 15:59 Uhr

Eine Pizzeria aus Herne hat an Heiligabend 200 Pizzen gratis an Obdachlose verteilt. «Wir hatten 200 Leute hier und haben dementsprechend etwa 200 Pizzen gebacken», sagte Pizzabäcker Axel Sharif dem Online-Portal «Der Westen». Er hatte in sozialen Netzwerken auf die Aktion aufmerksam gemacht. Er selbst sei der Älteste von fünf Geschwistern, von daher sei er Teilen von Klein auf gewohnt, so der 36-jährige Pizzabäcker aus dem Ruhrgebiet.