Wissenschaft : Pflege-Roboter sollen Senioren unterstützen - Test

von dpa

07. Mai 2018, 20:47 Uhr

Senioren in Bayern bekommen in einem Test-Projekt moderne Helfer an die Seite: Die Roboter EDAN und Justin sollen künftig unter anderem pflegebedürftige Menschen im Alltag unterstützen. Noch in diesem Jahr soll ein Testlauf mit ihnen in einem Altenheim der Caritas in Garmisch-Partenkirchen starten, wie Vertreter des Verbandes sowie des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) ankündigten. Mit dem Projekt «Smile» wollen DLR und Caritas Menschen mit alters- oder krankheitsbedingter Einschränkung zu einem selbstständigeren Leben verhelfen.