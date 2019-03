Notfälle : Pfarrer bricht nach Abschiedspredigt zusammen und stirbt

von dpa

11. März 2019, 18:23 Uhr

Der langjährige Pfarrer einer Gemeinde in Duisburg ist während seiner Abschiedspredigt zusammengebrochen und Stunden später gestorben. Noch in der voll besetzten Kirche habe ein Notarzt versucht, ihn zu reanimieren, teilte der Evangelische Kirchenkreis Duisburg mit. Der Pfarrer, der sich nach fast 28 Jahren in den Ruhestand verabschieden wollte, sei kurz nach dem Zusammenbruch am Sonntag in einem Krankenhaus gestorben, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Am Mittwoch sei die Kirche für alle geöffnet, die in stillem Gedenken Abschied nehmen wollen.