Konflikte : Peter Steudtner ab heute vor türkischem Gericht

erstellt am 25.Okt.2017 | 06:31 Uhr

In Istanbul beginnt heute der Prozess gegen den Deutschen Peter Steudtner und weitere Menschenrechtler. Die Staatsanwaltschaft in der Türkei wirft Steudtner und den zehn anderen Angeklagten «Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation» beziehungsweise «Unterstützung von bewaffneten Terrororganisationen» vor. Die Anklageschrift aber lässt keinen klaren Schluss darauf zu, welcher Terrororganisation Steudtner angehören sollte. Es gibt Stimmen, die ein faires Verfahren für Steudtner anzweifeln.