Wetter : Pegelstände fallen in Hildesheim

In Hildesheim drücken die Wassermassen weiter gegen die durchweichten Dämme. Die Pegelstände fallen, aber leider nicht so rasch wie erwartet, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am frühen Morgen. An einer Stelle flickten Feuerwehrleute ein Leck, an einer anderen Stelle schwappe Wasser über den Damm. Das habe aber keine Auswirkung auf die Bevölkerung oder Wohngebäude, erklärte der Sprecher weiter. Auch in Braunschweig war die Lage in der Nacht noch angespannt.

von dpa

erstellt am 28.Jul.2017 | 03:35 Uhr