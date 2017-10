Parteien : Parteien haben wieder mehr Zulauf - Tausende neue Mitglieder

von dpa

erstellt am 01.Okt.2017 | 06:06 Uhr

Die meisten Parteien in Deutschland verzeichnen wieder größeren Zulauf. Davon profitieren vor allem SPD, Linke, Grüne, FDP und AfD, wie eine Umfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland in den Parteizentralen ergab. Einen leichten Mitgliederschwund gab es hingegen bei der CDU, und die CSU trat auf der Stelle. Die SPD hat demnach aktuell 440 309 Mitglieder, ein Plus von 7603 Mitgliedern im Vergleich zu Ende 2016. Sie ist damit weiterhin die Partei mit den meisten Mitgliedern.