Unternehmen : Paris Hilton trauert um ihren Großvater

von dpa

22. September 2019, 08:57 Uhr

Society-Star Paris Hilton trauert um Großvater Barron Hilton. «Miss and love you forever Papa...», twitterte die 38-Jährige und verbreitete ein Schwarzweiß-Video, das zeigt, wie sie ihrem Opa im Blitzlichtgewitter der Fotografen einen Kuss gibt. Der Hotelier und Milliardär starb am Freitag im Alter von 91 Jahren in Los Angeles, wie die Conrad N. Hilton Stiftung mitteilte. Er war der Sohn von Hotelgründer Conrad Hilton. 1966 folgte er ihm als Chef und baute die Hotelkette zu einem der größten Player der Branche aus.