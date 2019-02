Kirche : Papst: Religionen müssen Herzen «entmilitarisieren»

von dpa

04. Februar 2019, 17:12 Uhr

Abu Dhabi (dpa) - Papst Franziskus hat bei seinem historischen Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten von allen Religionen mehr Einsatz gegen Kriege und Ungleichheit gefordert. Sie hätten in «dieser heiklen geschichtlichen Situation eine Aufgabe, die nicht mehr aufgeschoben werden kann: einen aktiven Beitrag zur Entmilitarisierung des menschlichen Herzens zu leisten», sagte der Papst bei einer interreligiösen Konferenz in Abu Dhabi. Krieg schaffe nichts als Elend, Waffen nichts als Tod.