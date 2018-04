Kirche : Papst nach Luftschlägen in Syrien «zutiefst beunruhigt»

von dpa

15. April 2018, 13:03 Uhr

Papst Franziskus hat nach den Luftschlägen der USA, Großbritanniens und Frankreichs auf mehrere Ziele in Syrien an alle politischen Verantwortungsträger in der Welt appelliert, sich für Gerechtigkeit und Frieden einzusetzen. «Ich bin zutiefst beunruhigt angesichts der gegenwärtigen Weltlage», sagte der Pontifex auf dem Petersplatz. Obwohl der internationalen Gemeinschaft Mittel zur Verfügung stünden, habe sie Mühe, sich auf gemeinsame Maßnahmen zu einigen, die den Frieden in dem Bürgerkriegsland und anderen Regionen der Welt begünstigen würden.