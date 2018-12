Kirche : Papst beklagt Maßlosigkeit und ruft zu Nächstenliebe auf

von dpa

24. Dezember 2018, 22:44 Uhr

Papst Franziskus hat an Heiligabend Maßlosigkeit und die Ungleichheiten auf der Welt beklagt. «Der Mensch ist gierig und unersättlich geworden», sagte das Katholikenoberhaupt bei der Christmette vor Tausenden Gläubigen im Petersdom in Rom. «Eine unersättliche Gier durchzieht die Menschheitsgeschichte, bis hin zu den Paradoxien von heute, dass einige wenige üppig schlemmen und so viele kein Brot zum Leben haben.» Im vergangenen Jahr hat der Papst an Heiligabend zu Mitgefühl für Verfolgte aufgerufen.