Leute : Palast veröffentlicht erstmals Fotos von Prinz Louis

von dpa

06. Mai 2018, 01:49 Uhr

Der Kensington-Palast hat zum ersten Mal Fotos des kürzlich geborenen Prinz Louis veröffentlicht. Auf einem der beiden Bilder liegt das Baby ganz in Weiß gekleidet auf einem Kissen. Das dritte und jüngste Kind von Prinz William und Herzogin Kate war am 23. April zur Welt gekommen. Auf dem zweiten Foto ist auch Prinzessin Charlotte zu sehen, die ihrem kleinen Bruder einen Kuss auf die Stirn gibt. Sie entzückte vor kurzem die Öffentlichkeit, als sie auf dem Weg ins Krankenhaus fröhlich in die Menge winkte. Mit ihrem großen Bruder Prinz George hatte sie das neue Geschwisterchen besucht.