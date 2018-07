Konflikte : Oxfam: 600 000 Menschen im Jemen gefährdet

von dpa

05. Juli 2018, 02:55 Uhr

Durch die Militäroffensive auf die jemenitische Hafenstadt Hudaida sieht die Hilfsorganisation Oxfam das Schicksal von mehr als einer halben Million Menschen gefährdet. Die Lebensbedingungen in der umkämpften Stadt am Roten Meer verschlechterten sich rasant, teilte die Organisation mit. Mehr als 80 000 Menschen hätten bereits aus ihren Häusern fliehen müssen. Seit mehreren Wochen bombardiert die international anerkannte Regierung des Jemens zusammen mit einer von Saudi-Arabien geführten Koalition Ziele in der Stadt und versucht, Hudaida zurückzuerobern.