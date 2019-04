Film : Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway erhält Hollywood-Stern

von dpa

01. Mai 2019, 00:39 Uhr

Anne Hathaway hat in Hollywood schon viele Auszeichnungen erhalten, darunter den Oscar als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle als Fantine in «Les Misérables». Bald kommt eine weitere Ehrung dazu: Am 9. Mai soll die Schauspielerin ihre Sternenplakette auf dem «Walk of Fame» enthüllen, wie die Betreiber der berühmten Flaniermeile mitteilten. Hathaway erhält den 2663. Stern. Als Gastrednerinnen sind Rapperin Awkwafina und Regisseurin Dee Rees eingeladen.