Film : Oscar-Akademie: alle Preise werden Live verliehen

von dpa

16. Februar 2019, 04:55 Uhr

Die Oscar-Trophäen in allen 24 Sparten werden bei der Gala am 24. Februar während der Live-Übertragung ausgehändigt. Dies gab die Oscar-Akademie bekannt. Man werde sich das «traditionelle Format» beibehalten, zitierten die US-Filmportale «Variety» und «Hollywood Reporter» aus der Mitteilung. Die Film-Akademie hatte zunächst geplant, Trophäen in vier Kategorien, darunter Kamera und Schnitt, erstmals während Werbepausen auszuhändigen, um damit die Gala kürzer zu halten. Mit der Kehrtwende reagierte die Academy auf die Kritik namhafter Filmschaffender.