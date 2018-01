Bundestag : Özdemir: Interesse am Vorsitz des Verkehrsausschusses

von dpa

29. Januar 2018, 19:48 Uhr

Der ehemalige Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir strebt den Vorsitz des Verkehrsausschusses im Bundestag an. «Die Aufgabe reizt mich ungemein, und das Thema ist mir vertraut», sagte Özdemir dem «Tagesspiegel» (Dienstag). «Wenn meine Fraktion möchte, würde ich das gerne übernehmen.» Der Mobilitätsbereich sei «der Lackmustest dafür, ob wir Wirtschaft und Umwelt zusammenbringen können». Özdemir war am Wochenende als Grünen-Vorsitzender ausgeschieden. Er ging zuletzt als Mitglied in den Auswärtigen Ausschuss des Bundestages, dessen Vorsitz die Union übernimmt.