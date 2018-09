Wahlen : Obama: Trump-Regierung bei Zwischenwahlen abstrafen

von dpa

07. September 2018, 23:20 Uhr

Washington (dpa) - Ex-Präsident Barack Obama hat Amerikaner über Parteigrenzen hinweg dazu aufgefordert, die Regierung von US-Präsident Donald Trump bei den Kongresswahlen im November abzustrafen. Obama übte in einer Rede vor Studenten im US-Bundesstaat Illinois scharfe Kritik an der Trump-Regierung. Er sagte, auch wer mit ihm politisch nicht übereinstimme, sollte dennoch besorgt sein über den derzeitigen Kurs und sollte für die Wiederherstellung von Ehrlichkeit, Anstand und Rechtmäßigkeit in der Regierung sein.