Olympia : Nordkorea nimmt «wahrscheinlich» an Winterspielen teil

erstellt am 06.Jan.2018 | 07:51 Uhr

Nordkorea wird nach den Worten eines Verbandsfunktionärs des Landes «wahrscheinlich» an den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang im Februar teilnehmen. Das sagte der einzige nordkoreanische Vertreter beim Internationalen Olympischen Komitee laut der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo auf dem internationalen Flughafen in Peking. Nordkorea hatte einen Tag zuvor den Vorschlag Südkoreas akzeptiert, am Dienstag über eine Teilnahme Nordkoreas an den Olympischen Winterspielen, aber auch die Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen zu sprechen.