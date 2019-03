Fußball : Nordirland holt zweiten Sieg in deutscher EM-Quali-Gruppe

von dpa

24. März 2019, 23:40 Uhr

Nordirland hat vorerst die Tabellenführung in der deutschen EM-Qualifikationsgruppe C übernommen. Die Mannschaft von Trainer Michael O'Neill setzte sich am Abend in Belfast mit 2:1 gegen Weißrussland durch. Mit sechs Punkten aus zwei Partien stehen die Nordiren damit auf dem ersten Rang der Gruppe. Weißrussland, am 8. Juni nächster Gegner der DFB-Auswahl, kassierte nach dem 0:4 gegen die Niederlande bereits die zweite Quali-Niederlage.