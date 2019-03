Terrorismus : Neuseeland verschärft Waffengesetze

von dpa

18. März 2019, 06:50 Uhr

Nach dem Massaker in zwei Moscheen will Neuseeland verhindern, dass sich solch ein Verbrechen wiederholt. Die Regierung hat mit der Verschärfung seiner Waffengesetze begonnen. Premierministerin Jacinda Ardern kündigte nach einer Krisensitzung des Kabinetts strengere Regelungen an, die «so schnell wie möglich» in Kraft treten sollten. Aus Respekt vor den 50 Todesopfern des Doppelanschlags wurde Neuseelands größte Waffenmesse abgesagt, die am nächsten Wochenende stattfinden sollte. In Christchurch sollten an diesem Montag die Beisetzungen der Toten beginnen.