Fußball : Neuer fordert Konzentration auf Fußball

Manuel Neuer hat als Kapitän alle beim FC Bayern München zur absoluten Konzentration auf die sportlichen Aufgaben aufgefordert. «Für mich als Kapitän ist wichtig, dass wir erfolgreichen Fußball spielen. Darauf sollten wir uns konzentrieren und damit ist uns am meisten geholfen», sagte der Nationaltorhüter vor dem Start in die Champions League gegen den RSC Anderlecht. «Wir wollen die Gruppe von Anfang an anführen», sagte Neuer. Trainer Carlo Ancelotti sieht indes keinen Gesprächsbedarf mit Torjäger Robert Lewandowski, der die Transferpolitik des Vereins kritisiert hatte.

von dpa

erstellt am 11.Sep.2017 | 16:09 Uhr