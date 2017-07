Konflikte : Neue Waffenruhe bei Damaskus in Kraft

In Syrien haben sich die Konfliktparteien auf eine neue Waffenruhe nahe der Hauptstadt Damaskus geeinigt. Die Feuerpause in der Region Ost-Ghouta sei seit dem Mittag in Kraft, berichtet die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana mit Verweis auf das Generalkommando der Armee. Das Abkommen über die neue Sicherheitszone sei unter ägyptischer Vermittlung unterzeichnet worden, nachdem sich Vertreter der syrischen Opposition und des russischen Verteidigungsministeriums in Kairo getroffen hatten, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

von dpa

erstellt am 22.Jul.2017 | 16:53 Uhr