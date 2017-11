Leute : Netflix kappt Beziehungen zu Kevin Spacey

von dpa

erstellt am 04.Nov.2017 | 07:07 Uhr

Nach immer neuen Vorwürfen der sexuellen Belästigung gegen Kevin Spacey hat sich die Produktionsfirma Netflix von dem Schauspieler getrennt und ihn von weiteren Produktionen der Serie «House of Cards» ausgeschlossen. Das berichten US-Medien unter Berufung auf eine Mitteilung von Netflix. Zudem werde Netflix auch den von Spacey prodizierten Film Gore, in dem er selbst die Rolle des Autoren Gore Vidal spielt, nicht veröffentlichen. Zuletzt hatten acht ehemalige und aktuelle Mitarbeiter der Serie «House of Cards» offen über sexuelle Belästigung durch Spacey gesprochen.