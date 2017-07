Konflikte : Netanjahu: Tempelberg wird heute wieder eröffnet

Nach dem Attentat soll der Tempelberg in Jerusalem «schrittweise» heute wieder geöffnet werden. Das kündigte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu an. Allerdings würden die Sicherheitsmaßnahmen erhöht. So würden an der Stätte Metall-Suchgeräte eingesetzt. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hatte in einem Telefonat mit Netanjahu die tödliche Attacke verurteilt und gebeten, die Schließung der heiligen Stätte zu beenden. Bei dem Anschlag waren zwei israelische Polizisten und die drei israelisch-arabischen Angreifer getötet worden.

von dpa

erstellt am 16.Jul.2017 | 02:41 Uhr