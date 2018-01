Basketball : NBA: Nowitzki gewinnt erneut mit Dallas

von dpa

erstellt am 11.Jan.2018 | 05:44 Uhr

Charlotte (dpa) – Die Dallas Mavericks um Basketball-Superstar Dirk Nowitzki haben in der nordamerikanischen NBA den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Die Texaner bezwangen die Charlotte Hornets 115:111. Der 39-jährige Würzburger verwandelte acht seiner 16 Wurfversuche im Spiel und kam am Ende auf 19 Punkte. Jungstar Dennis Schröder war mit den Atlanta Hawks ebenfalls auswärts erfolgreich. Nach zuletzt vier Niederlagen am Stück gewann das Team aus Georgia gegen die Denver Nuggets 110:97. Der 24-jährige Braunschweiger war mit 19 Punkten der erfolgreichste Punktesammler seiner Mannschaft.