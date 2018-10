Fußball : Nationalmannschaft verliert in der Nations League in den Niederlanden 

von dpa

13. Oktober 2018, 22:40 Uhr

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in der Nations League ihr Auswärtsspiel in den Niederlanden mit 0:3 verloren. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw steht nun in der dritten seiner vier Nations-League-Begegnungen am Dienstag in Paris gegen Weltmeister Frankreich unter Siegzwang. Nach der vermeidbaren Niederlage gegen Holland dürfte auch der Druck auf den Bundestrainer wieder wachsen.