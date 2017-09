Fußball : Nationalkeeper Manuel Neuer als FIFA-Welttorhüter nominiert

von dpa

22.Sep.2017

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Manuel Neuer ist unter den Finalisten bei der Wahl zum FIFA-Welttorhüter des Jahres 2017. Das gab der Weltverband in London bekannt. Der aktuell verletzte Torwart des deutschen Rekordmeisters Bayern München kam zusammen mit dem Costa-Ricaner Keylor Navas von Real Madrid und dem viermaligen italienischen Welttorhüter Gianluigi Buffon von Juventus Turin in die engere Auswahl. Die «Best FIFA Football Awards» werden am 23. Oktober in der britischen Hauptstadt vergeben.