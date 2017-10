Bundestag : Nahles: SPD und Linke haben gemeinsame Verantwortung in Opposition

von dpa

erstellt am 17.Okt.2017 | 23:55 Uhr

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles schließt eine partielle Zusammenarbeit mit der Linken im Bundestag nicht aus. «Wir sind jedenfalls der Meinung, dass wir eine gemeinsame Verantwortung auch in Opposition haben», sagte Nahles in der ARD-«Tagesthemen». «Was daraus werden kann und ob daraus mehr werden kann, wir werden sehen», fügte Nahles mit Hinweis auf die Flügelkämpfe bei der Linken hinzu. Sie verwies aber auch auf große Unterschiede in der Außenpolitik. Ein guter Anfang wäre, wenn die Linke ihren größten Feind nicht in der SPD sähe, sagte die neue SPD-Fraktionsvorsitzende.