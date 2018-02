Parteien : Nahles für Schulz: SPD prüft sofortigen Wechsel im Vorsitz

von dpa

11. Februar 2018, 13:25 Uhr

An diesem Dienstag will die SPD-Spitze besprechen, ob Andrea Nahles kommissarisch sofort den Parteivorsitz von Martin Schulz übernehmen soll. «Es wird am Dienstag eine Präsidiumssitzung geben, auf der wir über den weiteren Weg beraten», sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil der Deutschen Presse-Agentur. Nach jetzigem Stand soll Schulz mit Nahles bei Regionalkonferenzen um die Zustimmung der Basis werben. Wenn das Präsidium grünes Licht für einen sofortigen Stabwechsel gibt, müsste Nahles binnen drei Monaten von einem Sonderparteitag gewählt werden.